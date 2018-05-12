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Nevşehir’de tur midibüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 öğrenci, 4 öğretmen taşıyan tur midibüsü kaza yaptı. Kazada 4 öğretmen ile 5 öğrenci yaralandı.

Nevşehirde tur midibüsü kaza yaptı: 9 yaralı

12 Mayıs 2018 20:29

Edinilen bilgilere göre, Ankara Sincan’dan Kapadokya’ya gezi düzenleyen Temel Sınav Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan 32 yaşındaki Ferhat Devevi yönetimindeki 34 ZH 5917 tur midibüsü dönüş yolunda kaza yaptı. Yağışlı havanın neden olduğu öğrenilen trafik kazasında midibüs içerisinde bulunan 4 öğretmen ile 5 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken kazada yaralanan öğretmen ve öğrencilere yapılan ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Midibüs içerisinde bulunan şoför ve 22 öğrenci ise kontrol amaçlı çeşitli hastanelere götürüldü.


Kazayı anlatan Sınav Temel Lisesi öğrencilerinden Arda Özdemir, “Araç sağa sol oldu, kızlar bayıldı, yaralananları çıkardım, şoför şok geçirdi. Önce direğe vurdu yağmur nedeniyle geziden dönerken kaza oldu” derken Mert Oruç ise “Ortada oturuyordum önü boştu ama yağmurlu olunca frene bastı, araba yalpaladı, direğe vurdu, sonra devrildik” diye konuştu.  

 

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