Nevşehir’de uyuşturucudan 8 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak, 10 Ocak tarihleri arasından yapılan çalışmalar sonrasında 8 şüpheli uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, satın almak ve satmak suçlarından dolayı yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve ikamet aramalarında 6,22 gram metamfetamin, 12 adet extcay hap, 5,38 gram esrar, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet 88 mm tabanca ile 6 adet 7,65 çapında mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 5’i emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 3 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin

