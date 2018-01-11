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Nevşehir’de uyuşturucudan 8 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gün içerisinde 8 şüpheli uyuşturucu kullanmak, ticaretini yapmak suçlarından yakalandı.

Nevşehirde uyuşturucudan 8 kişi gözaltına alındı

11 Ocak 2018 09:08

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak, 10 Ocak tarihleri arasından yapılan çalışmalar sonrasında 8 şüpheli uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, satın almak ve satmak suçlarından dolayı yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve ikamet aramalarında 6,22 gram metamfetamin, 12 adet extcay hap, 5,38 gram esrar, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet 88 mm tabanca ile 6 adet 7,65 çapında mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 5’i emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 3 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Coşkun Sağlamdin
 

Etiketler: gözaltı, nevşehir, uyuşturucu

 

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