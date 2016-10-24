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Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine TIR’ın çarpması sonrasında Jandarma Er Uğur İpek şehit oldu.

Nevşehire şehit ateşi düştü

24 Ekim 2016 08:49
Nevşehir’e şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Malatya’da Doğanşehir ilçesinde uygulama yapan Jandarma ekiplerine TIR’ın çarpması sonrası şehit düşen Jandarma er Uğur İpek’in Nevşehir’de ki baba evine ateş düştü. Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yaşayan Jandarma er Uğur İpek’in ailesine sabah saatlerinde acı haberi İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ramazan Akça verdi. Şehit Uğur İpek’in evi Türk Bayrakları ile donatılırken acı haberi alan Akça’nın komşuları ise şehit evine akın etti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde TIR’ın çarpması sonrası şehit düşen Jandarma er Uğur İpek 4 kardeşten evin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.
 

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR


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