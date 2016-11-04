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Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 38 yaşındaki bomba imha uzmanı polis memuru Semih Turgut’un memleketi Nevşehir yasa büründü.

Nevşehire şehit ateşi düştü

04 Kasım 2016 16:02

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün içerisinde bulunan eski emniyet müdürlüğü binasına düzenlenen bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda şehit düşen bomba imha uzmanı olarak görev yapan polis memuru Semih Turgut’un baba evine ateş düştü. Şehidin ailesine acı haberi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş verirken, şehit Turgut’un baba evinin bulunduğu Güzelyurt Mahallesi 201. Sokak’ta oturan komşuları ise evlerine Türk bayrakları astı.

Şehit polis memuru Semih Turgut’un cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde defnedileceği öğrenildi.

Etiketler: nevşehir, semih turgut


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