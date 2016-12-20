Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Nevşehirspor ligin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte beş futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici yaptığı açıklamada, "Nevşehirspor yönetim kurulu olarak almış olduğumuz karar sonrasında karşılıklı olarak anlaştığımız beş futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Sezon başında anlaşmaya varmış olduğumuz Muhammet Savaşçı, Mehmet Yaman, Fevzi Delikanlı ve Aytaç Köse ile karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldık. Mehmet Becerir isimli futbolcumuz ise bize gelip ben takımda şans bulamıyorum izniniz olursa oynayabileceğim bir kulüpte yer almak istiyorum dedi. Bizde onun bu talebini olumlu karşıladık ve izin verdik.” dedi.

Coşkun Sağlamdin