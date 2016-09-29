Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor da geçtiğimiz gün teknik direktörlük görevinden istifa eden Erol Azgın’ın ardından yeni hoca ile anlaşma sağlandı. Teknik Direktörlük görevine Tahit Çopur’u getirdiklerini açıklayan Nevşehir spor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, “Kariyeri başarılarla dolu, Bölgesel Amatör Ligini ve grubumuzu çok iyi bilen Teknik Direktör Tahir Çopur ile çalışma kararı aldık. Geçen seneki kaçırdığı şampiyonluğu Nevşehirspor ile yaşayacağını umduğumuz ve bu konuda her türlü gayret ve çaba içerisinde olacağına inandığımız hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

Nevşehirspor'un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Tahir Çopur ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu görevi bize layık gören Başkanımız Muzaffer Leblebici ve Yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Futbola çok meraklı olan bu şehirde Teknik Direktörlük yapmak ayrı bir gurur kaynağı. Bu şehrin takımını bir üst lige taşımak anlamında çok gayretli olacağız. Başkanımız, Yönetim Kurulu, basın ve taraftarlarla beraber başarıya kenetlenerek hedefimize ulaşacağız. Geçen haftaki alınan mağlubiyet kimseyi karamsarlığa uğratmasın, futbolda bu gibi neticeler var, mevcut oyuncu yapısı bunun altından kalkabilecek kalitede. Bu haftadan itibaren farklı bir Nevşehirspor izlettirmek amacındayız. Tüm taraftarlarımızı bu hafta sonu oynanacak Çubuk maçına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Coşkun Sağlamdin