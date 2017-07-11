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Nevşehirspor transferlerine devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Nevşehirspor yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehirspor transferlerine devam ediyor

11 Temmuz 2017 09:35

Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ve yönetimi 2017-2018 futbol sezonu öncesinde transferler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce 13 futbolcu ile anlaşıldığını duyuran kulüp yönetimi forvet arayışlarına ise Muğlaspor’dan transfer ettiği Coşkun Korkmaz ile anlaşma imzaladı. Kulüp Başkanı Salih Dirikoç yaptığı açıklamada tüm şehrin kenetlendiği bir ortamda transferlerimizi ince eleyip sık dokuyoruz dedi. Dirikoç, “ Nevşehirspor olarak daha önce 13 futbolcu ile anlaştık. Transfer gündemimizde ise forvet oyuncular yer alıyor. 3.ligde mücadele eden Muğlaspor'un başarılı futbolcusu Coşkun Korkmaz ile anlaşmış bulunuyoruz. Futbolcumuz hem forvet hem de forvet arkasında oynama özelliği ile takımımıza büyük bir güç katacağına inancımız tamdır. Nevşehir’imize hayırlı olsun” dedi.  

Coşkun Sağlamdin


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