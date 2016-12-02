Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevini yürüten Aydın, transferden ve futbolcu izleme komitesinden sorumlu yöneticilik görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Aydın, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulundaki futbolla ilgili görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu kararımın günlük saha sonuçları ile alakası yoktur. Bundan sonra yönetimde farklı görevlerde bulunacağım. Takım üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancım tamdır. Pazartesi Kayseri'de görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin