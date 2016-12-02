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Nevzat Aydın, futboldan çekildi

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, yönetim kurulunda yürüttüğü futbolla ilgili görevlerinden çekildiğini açıkladı.

Nevzat Aydın, futboldan çekildi

02 Aralık 2016 16:10

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevini yürüten Aydın, transferden ve futbolcu izleme komitesinden sorumlu yöneticilik görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Aydın, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulundaki futbolla ilgili görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu kararımın günlük saha sonuçları ile alakası yoktur. Bundan sonra yönetimde farklı görevlerde bulunacağım. Takım üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancım tamdır. Pazartesi Kayseri'de görüşürüz" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: nevzat aydın, Trabzonspor


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