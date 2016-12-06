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Nevzat Aydın'dan ilginç paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor maçı öncesi futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Nevzat Aydın, 1-0 kazandıkları maçın ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.


06 Aralık 2016 09:46

Ligde 4. haftadır maç kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişine Kayserispor karşısında son verdi. Ligde üst üst aldığı başarısız sonuçlar ardından çıkış yolu arayan bordo-mavililer, deplasmanda Kayserispor'u yenerek haftalar sonra 3 puanla tanıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda komşusu Gümüşhanespor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan başkan yardımcısı Nevzat Aydın, 1-0 kazandıkları maçın ardından ilginç bir mesaj yayımladı. Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından, "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" paylaşımında bulundu.

Gökmen Şahin 

 

Etiketler: nevzat aydın, Spor Toto Süper Lig


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