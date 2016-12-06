Ligde 4. haftadır maç kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişine Kayserispor karşısında son verdi. Ligde üst üst aldığı başarısız sonuçlar ardından çıkış yolu arayan bordo-mavililer, deplasmanda Kayserispor'u yenerek haftalar sonra 3 puanla tanıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda komşusu Gümüşhanespor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan başkan yardımcısı Nevzat Aydın, 1-0 kazandıkları maçın ardından ilginç bir mesaj yayımladı. Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından, "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" paylaşımında bulundu.

Gökmen Şahin



