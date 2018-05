Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük destek

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin en başarılı iş adamlarından birisi olan Nevzat Aydın, kurucusu ve şu an itibariyle de CEO’su durumunda olduğu Yemek Sepeti’ni, rekor bir tutarla yabancı bir firmaya satarak büyük bir yankı uyandırmıştı. Kulübümüzde çeşitli dönemlerde iki kez yöneticilik yapan, her gittiği ülkeye “Bize Her Yer Trabzon” sloganını uyarlayan Nevzat Aydın bir önceki dönemin yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığı görevindeyken sağladığı ekonomik katkıların yanında stadyumumuzdan aldığı locayla da desteğini sürdürdü."

Aydın: "Elimden gelen yardımı seve seve yapmaya hazırım"

Son olarak Trabzonspor'un destek kampanyasına da kayıtsız kalmayan Nevzat Aydın, kampanyayı yeni yönetimin somut ve anlamlı bir adımı olarak değerlendirerek, Trabzonspor’u çok sevdiğini ve her fırsatta elinden gelen tüm yardımı seve seve yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün bu gibi zor süreçleri aşacak güçte olduğunu belirten Aydın, “Yeter ki camia içinde ortaya konan bu dayanışma örneğinin sadece maddi düzeyde değil; manevi düzeyde de ortak akıl, birlik ve dayanışma şeklinde sürdürülebilsin” diye konuştu.

Ağaoğlu: "Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz"

Trabzonspor Kulüb Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, “İyi ki Trabzonsporumuzu böyle yürekten seven çok değerli iş adamlarımız ve taraftarlarımız var. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Dayanışma içerisinde güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Sayın Nevzat Aydın’a ve bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen değerli camiamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin