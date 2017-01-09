Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, New Europe Gazetesi için kaleme aldığı yazısında daha önceki sosyo-ekonomik krizlerin geleneksel olarak Avrupa bütünleşmesini güçlendirdiğini ancak ilk kez bir krizin bir değerler kriziyle birleştiğini belirtti. Çelik, "Mülteci krizi üye devletlerin inanılmaz derecede tepkisine neden oldu ve bu durum akla gelmeyeni, Brexit’i mümkün kıldı. Terör saldırıları dalgası, AB’nin önceliklerini temel hak ve özgürlükleri korumaktan sınırları ve vatandaşlarını korumaya dönüştürdü. Aşırı sağ, mültecileri ve İslam’ı Avrupa kimliğine yapılan bir saldırı olarak göstermede çok ileri gitti ve Avrupa çapındaki nüfuzunu güçlendirdi. Şimdi Avrupa, çeşitliliğe hoşgörüsü olmayan aşırı milliyetçiler ve yabancı düşmanları için verimli bir alan haline geldi. AB karşıtı siyasi hareketler, nefret suçları, İslamofobi ve antisemitizm yükselişte. Avrupalı liderler, aşırı sağcı politikacıların popülist talepleri tuzağına düşmemeli. Aşırı sağcı siyasi hareketlerin hepimizin paylaştığı temel idealleri hedef aldığı çok açık. Sadece seçimlerde biraz destek elde edebilmek için bu hareketlere tepki olarak Türkiye’yi Avrupa ailesinden ayrı tutmak, seçimlerde başarı getirmeyecektir. Çevremiz ve ötesinde yaşanan birçok zorluk göz önüne alındığında daha güçlü bir AB’ye acilen ihtiyaç duyulduğu görülmekte ve AB’nin sağlam ve her zamankinden daha yakın bir Türkiye’ye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Terörlü mücadele konusuna işaret eden Çelik, "Teröristlerin özgürlük savaşçıları değil, terörist olduğunu asla unutmamalıyız. Seçici olmak yerine, her türlü terör faaliyetine karşı iş birliği yapmak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Çelik, üyelik müzakerelerinin Türkiye-AB ilişkilerinin omurgasını oluşturduğuna dikkati çekerek, siyasi gerekçelerle fasılların açılmasının ve kapatılmasının engellenmesine rağmen Türkiye’nin AB müktesebatına uyum konusunda kararlı olduğunu ve 2016 İlerleme Raporu’nun Türkiye’nin 33 fasıldan 30’una uyumda iyi noktada olduğunu teyit ettiğini ifade etti. Çelik, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması yönündeki kararını ’dar görüşlülük’ olarak niteledi.