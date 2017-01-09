Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » New Europe için yazdı: Terörist olduğunu unutmamalıyız

New Europe için yazdı: Terörist olduğunu unutmamalıyız

Avrupa Birliği ve Başmüzakereci Ömer Çelik, terörle mücadele konusuna değinerek, "Teröristlerin özgürlük savaşçıları değil, terörist olduğunu asla unutmamalıyız. Seçici olmak yerine, her türlü terör faaliyetine karşı iş birliği yapmak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

New Europe için yazdı: Terörist olduğunu unutmamalıyız

09 Ocak 2017 17:49

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, New Europe Gazetesi için kaleme aldığı yazısında daha önceki sosyo-ekonomik krizlerin geleneksel olarak Avrupa bütünleşmesini güçlendirdiğini ancak ilk kez bir krizin bir değerler kriziyle birleştiğini belirtti. Çelik, "Mülteci krizi üye devletlerin inanılmaz derecede tepkisine neden oldu ve bu durum akla gelmeyeni, Brexit’i mümkün kıldı. Terör saldırıları dalgası, AB’nin önceliklerini temel hak ve özgürlükleri korumaktan sınırları ve vatandaşlarını korumaya dönüştürdü. Aşırı sağ, mültecileri ve İslam’ı Avrupa kimliğine yapılan bir saldırı olarak göstermede çok ileri gitti ve Avrupa çapındaki nüfuzunu güçlendirdi. Şimdi Avrupa, çeşitliliğe hoşgörüsü olmayan aşırı milliyetçiler ve yabancı düşmanları için verimli bir alan haline geldi. AB karşıtı siyasi hareketler, nefret suçları, İslamofobi ve antisemitizm yükselişte. Avrupalı liderler, aşırı sağcı politikacıların popülist talepleri tuzağına düşmemeli. Aşırı sağcı siyasi hareketlerin hepimizin paylaştığı temel idealleri hedef aldığı çok açık. Sadece seçimlerde biraz destek elde edebilmek için bu hareketlere tepki olarak Türkiye’yi Avrupa ailesinden ayrı tutmak, seçimlerde başarı getirmeyecektir. Çevremiz ve ötesinde yaşanan birçok zorluk göz önüne alındığında daha güçlü bir AB’ye acilen ihtiyaç duyulduğu görülmekte ve AB’nin sağlam ve her zamankinden daha yakın bir Türkiye’ye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Terörlü mücadele konusuna işaret eden Çelik, "Teröristlerin özgürlük savaşçıları değil, terörist olduğunu asla unutmamalıyız. Seçici olmak yerine, her türlü terör faaliyetine karşı iş birliği yapmak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Çelik, üyelik müzakerelerinin Türkiye-AB ilişkilerinin omurgasını oluşturduğuna dikkati çekerek, siyasi gerekçelerle fasılların açılmasının ve kapatılmasının engellenmesine rağmen Türkiye’nin AB müktesebatına uyum konusunda kararlı olduğunu ve 2016 İlerleme Raporu’nun Türkiye’nin 33 fasıldan 30’una uyumda iyi noktada olduğunu teyit ettiğini ifade etti. Çelik, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması yönündeki kararını ’dar görüşlülük’ olarak niteledi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç