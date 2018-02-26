New York Kenti Bölgesel Ticari Merkezi: '14 Türk vatandaşı daimi Green Card aldı'

New York Kenti Bölgesel Ticari Merkez (NYCRC), NYCRC proje teklifleri kanalıyla ABD'de daimi oturma izni elde eden 14 Türk vatandaşı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; bu Türk vatandaşları NYCRC proje teklifleri kanalıyla daimi Green Card kazanan şimdiye kadarki dünya genelindeki 4 bin 600'ün üzerindeki birey arasından seçildiğini kaydedildi. Ayrıca, NYCRC'nin ikinci proje teklifine yatırım yapan ilk iki Türk'ün EB-5 yatırımcısı 500 bin dolarlık EB-5 yatırımının tüm geri ödemesini aldığı, NYCRC'nin dünya genelindeki ilk iki proje tekliflerindeki 250 EB-5 yatırımcısına toplamda 125 milyon dolar geri ödendiği belirtildi.

NYCRC İdari Müdürü Paul Levinsohn, konu ile ilgili açıklamasında, "Türk yatırımcıların ve aile fertlerinin NYCRC proje teklifleri kanalıyla bu başarının keyfini sürmelerinden biz çok memnunuz. NYCRC, yeni iş alanları açmayı ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme hususunda ve de EB-5 yatırımcılarımıza ve onların ailelerine göçmenlik hedeflerini elde etmelerine yardımcı olma konusundaki mesuliyetimizde ciddi olarak aktif bir rol üstlenmektedir" dedi

NYCRC İdari Müdürü George Olsen ise "Bunun NYCRC ve elbette Türk yatırımcılarımız için heyecan verici bir başarı oldu. Gelecekte daha fazla Türk vatandaşına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daimi oturma izni nedir?

Daimi oturma izni, EB-5 yatırımcılarının Birleşik Devletlerin herhangi bir yerinde yaşamalarına ve çalışmalarına ve Amerika Birleşik Devletler yasaları tarafından korunmalarına olanak sağlar. EB-5 yatırımcısının eşi ve 21 yaş altındaki çocuklarının da ABD'nin her yerinde yaşamasına, çalışmasına ve okula gitmesine müsaade edilir.