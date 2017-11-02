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New York saldırısı 1 yıl önce planlanmış

New York saldırısı şüphelisinin 1 senedir saldırı için hazırlandığının ortaya çıktığı bildirildi.

New York saldırısı 1 yıl önce planlanmış

02 Kasım 2017 14:54

New York'ta Salı günü gerçekleştirilen, 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şüphelisi 29 yaşındaki Sayfullo Saipov'un yetkililere saldırıyı yapmayı 1 yıl önce planladığını söylediği belirtildi. Saipov, Cadılar Bayramı'nda yaptığı saldırıda amacının mümkün olduğunca çok insan öldürmek olduğunu ve bu düşüncenin iyi hissettirdiğini söyledi. Federal terör suçlamasıyla karşı karşıya kalan Özbek göçmen, saldırıyı yaparken DEAŞ'tan esinlendiğini ifade etti. Saldırgan polis tarafından olay yerinde vurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump attığı tweette, saldırganın idam cezası alması gerektiğini ifade etti.  

 

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