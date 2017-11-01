New York saldırısı sonrası Trump’tan yeni karar

ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından saldırganın da ülkeye kura yoluyla göç ettiği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump, “Kura yolu ile göçmen alınımını durduracağız, liyakat yöntemiyle göçmen alacağız. Bir terörist çekiliş ile ülkemize geliyor. Ben liyakata dayalı olsun istiyorum. Başarı tabanlı bir sistem için savaşıyoruz. Daha fazla kura yöntemiyle göç istemiyoruz. Daha güçlü ve akıllı olmalıyız” ifadelerini kullandı.