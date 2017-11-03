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New York saldırısını DEAŞ üstlendi!

Terör örgütü DEAŞ, New York’ta 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırganın örgüt üyesi olduğunu açıkladı.

New York saldırısını DEAŞ üstlendi!

03 Kasım 2017 14:32

Terör örgütü DEAŞ, New York saldırganının örgütün bir “askeri” olduğunu açıkladı. New York Şehri Polis Teşkilatı, New York saldırganının ele geçirilen notlarında “DEAŞ sonsuza dek sürecek” yazdığını belirtilmişti.

Saldırgan hastanede saldırıya ilişkin ifade verdiğinde, saldırıyı DEAŞ adına işlediğini kabul etmiş ve sorgusu esnasında odaya DEAŞ bayrağı asılmasını istemişti. Zanlı, saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere maksimum zararı vermeyi amaçladığını söylemişti.

Özbekistan asıllı 29 yaşındaki Sayfullo Saipov’un, New York kentinde bisiklet yoluna girerek aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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