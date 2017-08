New York Valisi, Trump’a savaş açtı

New York Eyaleti Valisi Cuomo, resmi İnternet sayfasından yayınladığı bildiride, eski adıyla Klu Klax Klan olarak bilinen ırkçı neo-nazileri yeterince eleştirmemekle suçlayarak, Trump'a karşı imza kampanyası düzenledi. Cuomo, Trump’ın seçim kampanyasında en büyük destekçileri David Duke, Richard Spencer ve Jason Kessler içinde geçerli olduğunu söyledi.

Vali Cuomo başlattığı imza kampanyasına ilişkin, “Charlottesville'deki ölümcül ve çirkin olaylar Amerikan neo-Naziler tarafından organize edilen bir terör saldırısıdır. Bu olaylar kapatılmamalı ve örtbas edilmemelidir. Charlottesville'deki ölümcül ve çirkin olaylardan sonra başkan Trump'ı, destekçileri Richard Excercenter ve Jason Kessler'in de aralarında bulunduğu Neo Nazilerin kurucuları arasında yer alan David Duke'un desteğiyle düzenlediği olayları açık bir şekilde kınamaya çağırıyorum” dedi.

Amerikan neo-nazisi kimlerdir?

Klu Klux Klan ya da kısaca KKK aralarında birçok Konfederasyon gazisinin de olduğu bir grup tarafından 1866 yılında Pulaski, Tennessee’de sosyal bir kulüp olarak kuruldu.

1867 yazında, Klan’ın yerel şubeleri genel kongrede buluştu ve "Güney’in Görünmez İmparatorluğu"nu kurdular. Klan; o kongrede “ulu ejderha”, “ulu titan” “ulu tepegöz” gibi bir hiyerarşi sistemi geliştirdi. Kendilerine sembol olarak “yanan haç”ı aldılar.

Ku Klux Klan örgütünün genel kongresiyle, Cumhuriyetçi Parti'nin Amerikan İç Savaşı sonrası radikal yeniden yapılanma politikaları zamanlama açısından çakıştı.

ABD İç Savaşı sonrasının yeniden yapılanma politikalarının en radikal dışa vurumu güney eyaletlerinde gerçekleşti.

KKK, Beyaz Kamelya Şövalyeleri (Knights of the White Camelia) ve Beyaz Kardeşlik (White Brotherhood) gibi benzer kuruluşlarla beraber bu ideolojik ve ırkçı savaşı başlattı. Yerel Klan üyeleri, genellikle örgütün alametifarikası hâline gelen maskeler takıyor ve uzun beyaz elbiseler giyiyorlardı.

Şiddet uygulayan Ku Klux Klan üyeleri genellikle yoksul beyazlar olmakla birlikte, üyeler arasında avukatlar, doktorlar, tacirler hatta bakanların bile olduğu her sınıftan insan yer alıyordu. 1870 sonrasında, Güney'de Cumhuriyetçi eyalet hükumetleri 1871’de Ku Klux Klan’a karşı güçlü yasalar çıkardı.

KKK en güçlü döneminde tahmini olarak 4-6 milyon arasında bir üye sayısına ulaştı. 1930'larda yaşanan Büyük Buhran döneminde Klan yeni üye kazanmakta zorlanmaya başladı. KKK 1960'ların başlarında yeniden canlandı. Özellikle Güney genelinde, Klan etkinliğinde artış oldu. 1970’lerden itibaren ise Neo-Nazilerle ve diğer aşırı sağcı gruplarla yakınlaştılar ve daha da izole oldular. 1990’lardan bu yana yine ABD’nin güneyinde 6 bin ile 10 bin arasında üyesi olduğu tahmin ediliyor.