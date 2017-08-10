New York’ta cinsel saldırı suçundan 32 kişiye gözaltı

Vatan Güvenliği Göç ve Gümrük İcra Dairesi (ICE) ile polisin düzenlediği 10 gündür süren ortak operasyonda Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Hindistan, Meksika, Peru, Trinidad ve Tobago uyruklu 24 ila 55 yaş aralığında bulunan 32 göçmen tecavüz, cinsel taciz, zorla alıkoyma ve saldırı suçlarından göz altına alındı. Dava bitene kadar bu kişilerin göz altında tutulacağı belirtilerek mağdurların yaş aralığının 4 ila 17 arasında olduğu belirtildi.

ICE sınır dışı görevlilerinin suçlu göçmenler konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Candemir Sarı