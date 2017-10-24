Diğer
Kategoriler

New York’ta elektronik sigara yasağı

ABD’nin New York eyaletinde kapalı alanlarda elektronik sigara içmek yasaklanıyor.

New Yorkta elektronik sigara yasağı

24 Ekim 2017 14:40

ABD’nin New York eyaletinde 30 gün içerisinde gelecek yasayla kapalı alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklanacak. Yasağın restorantlar, işyerleri, barlar dahil tüm kapalı alanlarda uygulanacağı açıklandı. New York 2003’te kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk eyaletlerden birisi arasında yer alıyor.

Sigara yasağının ardından elektronik sigara kullanımı son dönemde popüler hala gelmişti. New York valisi Andrew Cuomo, yasaklanmanın nedenini şöyle açıkladı: "Bu ürünler sigaraya daha sağlıklı bir alternatif olarak pazarlanıyor ancak gerçek şu ki, kullanıcıların ve çevrelerindeki kişilerin sağlığı için uzun vadeli riskler taşıyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Elektronik sigara

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç