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New York’ta geniş güvenlik önlemleri

ABD’de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New Yok Times Square Meydanı’nda, yeni yıl kutlamaları için geniş çapta güvenlik önlemi alınıyor.

New Yorkta geniş güvenlik önlemleri

31 Aralık 2017 22:30

New York polisi kutlamaların yapılacağı Times Meydanına girişine yoğun güvenlik önlemleri altında izin veriyor. New York polisi günler öncesinden bu yılki kutlamalar için ekstra güvenlik önlemleri aldı. Bombalı araçla yapılabilecek saldırıları önlemek amaçlı güvenlik yetkilileri, Times meydanına çıkan yollara kum dolu onlarca kamyon, beton bloklar ve polis araçları yerleştirdi. Sokaklar araç trafiğine kapatıldı. New York eyaletine araç trafiğine müsaade edilmiyor. Halk toplu taşıma araçlarını kullanarak New York Time Square meydanına ulaşmaya çalışıyor.

Hasan Çelik

 

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