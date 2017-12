New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

New York Polisi, Times Square Meydanı'nda yapılması planlanan geleneksel yeni yıl kutlamaları için her zamankinden daha büyük güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. New York Emniyet Müdürlüğü, keskin nişancılar için eğitimli gözlem ekiplerinin kurulacağını, patlayıcı tespiti için köpek sayısını arttıracağını ve bölgede daha fazla polisin görev alacağını duyurdu.

Time Square meydanına çıkan yol, cadde ve sokakların giriş çıkışlarının, hem araç hem de yaya trafiğine beton bloklar, kum dolu çöp kamyonları ile kapatılacağını açıklandı.

Yetkililer, çevredeki, tüm binalara keskin nişancıların yerleştirileceğini, alana girişlerde sıkı denetim yapılacağını, metal dedektörlerin yanı sıra, bu yıl iz bırakan patlayıcı üzerinde başarılı olmuş özel eğitilmiş "buhar uyanışı" köpeklerin de üst düzeyde kullanılacağını açıkladı.

Demokrat partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yılbaşı gecesi insanların güvenini sağlayacaklarını söyleyerek, “New Yorklular her zamanki gibi kesinlikle güvende olacak" dedi.

Alınan önlemlerin 1907 yılından bu yana dünya çapında televizyonlarda yayınlanan bir yılbaşı kutlamasına yönelik büyük güvenlik önlemi olacağı belirtildi.

New York Polis Merkezi Terörle Mücadele Direktörü James Waters, yeni yıl kutlamaları için Times Meydanı'nda ve çevresinde binin üzerinde güvenlik kamerasının yer alacağı, ağır silahlar, bomba ekibi personeli, radyolojik tespit ekipleri ve teknoloji ile donatılmış bir güvenlik oluşturduklarını açıkladı.

New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill ise, yılbaşı gecesi New York’ta kaç bin polisin çalışacağı ile ilgili ayrıntı vermedi. O'Neill, Times Square Meydanı ve çevresindeki 125 otopark garajının hepsinin Pazar günü sabah saat 11:00’den sonra tamamen boşaltılıp mühürleneceğini ve hiç kimsenin otoparklara girişine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Ekim ayında Las Vegas'ta meydana gelen saldırı tipini önlemek amacıyla bölgedeki yüksek katlı otellerin tamamının kontrol altında tutulacağını ve otel güvenliği ile ilgili her türlü tedbirleri alacaklarını aktardı.

Öte yandan, ABD genelinde, özellikle büyük metropol kentlerde de olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığı açıklandı. Yılbaşı gecesi vatandaşların daha huzurlu ve güvende yeni yıla girmeleri için ABD polisinin alarmda olduğu gece gündüz hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

