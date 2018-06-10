New York’ta oy kullanma işlemleri başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türkler, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanma işlemleri 9-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. New York, Boston, Los Angeles, Miami, Houston ve Chicago’daki 6 başkonsolosluğun yanı sıra Washington’daki büyükelçilikte de oy kullanılabilecek.

Türk seçmenlerin oy verme sürecine ilişkin İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Türkiye New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, ABD genelindeki 106 bin 336 seçmenin 40 bin 18’inin New York’ta kayıtlı olduğunu açıkladı.

"60’A YAKIN KAMU PERSONELİ GÖREV ALACAK"

Oy kullanmaya gelen seçmenlerin yanlarında nüfus kimlik belgesi, pasaport ya da ehliyetlerini getirmeleri gerektiğini söyleyen Yalçın, bunlar olmadığı takdirde oy kullanmalarının mümkün olmadığını bildirdi. ABD’deki Türk seçmenlerin 9-17 Haziran’da sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında oylarını kullanabileceklerini bildiren Başkonsolos Ertan Yalçın, "Tüm vatandaşlarımızı belirtilen saatler içerisinde oy kullanmaya bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl düzenlenen halk oylamasında New York’taki seçmenlerin oy kullanma oranının yaklaşık yüzde 33 olduğunu vurgulayan Başkonsolos Ertan Yalçın, "Bu seçimle bu oranın daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle yurt dışında vatandaşlarımızın oy verebilmesi için çok ciddi bir çaba gösteriliyor, ciddi harcamalar yapılıyor. New York’ta bu seçim sürecinde 60’a yakın kamu personeli görev alacak. Bu sene katım oranın daha yüksek olmasını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.