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New York’ta yangın: En az 12 ölü

ABD’nin New York eyaletine bağlı Bronx kentinde bir binada çıkan yangında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

New Yorkta yangın: En az 12 ölü

29 Aralık 2017 09:57

Bronx kentinde beş katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre biri bebek olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu söyledi. Blasio, yangında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin Jacobi Tıp Merkezi ve St. Barnabas Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Acil Durum Ofisi ise, yangının kontrol altına alındığını ve binadan tahliye edilenlerin otobüslerle konaklayabilecekleri bölgelere gönderildiğini açıkladı.

Hasan Çelik

Etiketler: new york, yangın

 

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