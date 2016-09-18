New York'un ticari, kültürel ve finans merkezi olan Manhattan bölgesindeki Chelsea semtinde meydana gelen patlama sonucu 29 kişi yaralandı. Patlamanın bir çöp konteynerinde gerçekleştiği üzerinde durulurken New York Belediye Başkanı Bill de Blasio patlamanın kasten düzenlendiğini ancak terörle bir bağlantısının henüz tespit edilemediğini ifade etti.

İKİNCİ BOMBA PANİĞİ

Öte yandan patlamanın meydana geldiği yere birkaç blok mesafede bir üzerine bir cihaz bantlanmış ve kablo bağlantısı bulunan bir düdüklü tencere bulundu. Düdüklü tencerenin içinde ne olduğu henüz açıklanmazken güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Patlamanın bu hafta başlayacak olan Birleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu genel görüşmeleri öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri bu hafta Manhattan'da bulunan BM Genel Merkez binasında düzenlenecek genel kurul görüşmelerine katılacak.