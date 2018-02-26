Diğer
Kategoriler

Newcastle, Rodrigues için teklifini arttırıyor!

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Galatasaraylı Garry Rodrigues'e olan ilgisi devam ediyor. İngiliz ekibi sarı kırmızılı ekibe yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Newcastle, Rodrigues için teklifini arttırıyor!

26 Şubat 2018 20:49


Newcastle United, geçtiğimiz ay Garry Rodrigues için G.Saray'a 7 milyon poundluk (8 milyon euro) bir teklif yapmıştı.

Fakat sarı kırmızılı ekip, Ndiaye'nin ardından yaşanacak bir ayrılığın daha takımı şampiyonluk yolunda olumsuz etkileyeceğini düşünerek Newcastle'dan gelen teklfi reddettmişti.

Newcastle teklifini arttırıyor!

G.Saray'ın bu kararına rağmen vazgeçmeyen Newcastle, cuma akşam sarı kırmızılı ekibin Bursaspor'u 5-0 yendiği ve Rodrigues'in mükemmel bir performans gösterdiği maça gözlemci yolladı. Yıldız oyuncunun performansına hayran kalan İngilizler teklif edilecek rakamı arttırmaya karar verdi.

Yeni teklif 13 milyon pounda yakın

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın Rodrigues için en az 13 milyon pound (14.8 milyon euro) istediği ve Newcastle'ın da bu rakama yakın bir teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray, Garry Rodrigues'i sezon başında PAOK'tan 3 milyon pounda transfer etmişti.

Emre Topaloğlu

Etiketler: galatasaray, Newcastle, Rodrigues

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç