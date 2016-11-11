2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, evinde ağırladığı Arjantin’i 3-0 yendi. Neymar’ın bir gol attığı karşılaşmada Brezilya, rakibini mağlup ederek 24 puanla liderliğini sürdürürken Arjantin ise 16 puanla 6. sırada kaldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Philippe Coutinho ile 1-0 öne geçen Brezilya, ilk yarının son dakikasında Neymar ile bir gol daha bularak devreye 2-0'lık skorla girdi. İkinci yarıda da gol pozisyonu üretemeyen Arjantin, 58. dakikada Paulinho’nun golüne engel olamayarak karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

2018 Dünya Kupası elemelerinde oynanan gecenin diğer maçlarının sonuçları ise şöyle:

Uruguay: 2 - Ekvador: 1

Paraguay: 1 - Peru: 4

Venezuela: 5 - Bolivya: 0

Kolombiya: 0 - Şili: 0