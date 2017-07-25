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Neymar'ın maliyeti 562 milyon euro!

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Paris Saint Germain'in Neymar transferinde sona geldiğini ve bu transferin toplam maliyetinin 562 milyon Euro (2 milyar 315 milyon TL) olduğunu iddia etti.

Neymarın maliyeti 562 milyon euro!

25 Temmuz 2017 14:35

Paris Saint Germain'in Neymar transferindeki kararlılığı bitmiyor. İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fransız ekibi, yıldız futbolcunun babasıyla görüşüp transfere nokta koydu. Ancak bu futbolcunun transfer maliyeti dudak uçuklatıyor. Paris Saint Germain'in 5 yıllık imza attırmayı planladığı Neymar için toplam 562 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu transfer için sadece oyuncunun babasına 40 milyon Euro komisyon ödenecek. Barcelona'nın sözleşmesine eklediği 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek olan Paris Saint Germain, oyuncuya da 100 milyon Euro imza parası verecek. Yıllık net 30 milyon Euro kazanacak olan Neymar'a, ayrıca 10 milyon Euro da bonuslarla birlikte ödeme yapılacak. 5 yıllık yapılacak olan anlaşma için 562 milyon Euro'yu gözden çıkaran Paris Saint Germain, Barcelona ile Amerika kampında bulunan Neymar'la 17 saatlik konferans görüşme yaptı. 

Etiketler: barcelona, neymar


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