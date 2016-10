"Babam bu hastanenin mimarı"

Hastanede gazetecilerin sorularını cevaplayan Nez, Çorlu’yu tercih etme sebebinden bahsederek, "En başta Mustafa Önder Dolap doktorumuz çok sevdiğim mesleğine çok saygı duyduğum için özellikle buraya gelmek istedim. Bir de şöyle bir durum var. Bu hastane ile ilgili yıllar öncesinden çok güzel şeyler duydum. Babam, Mimar Mehmet Yazıcı buranın yapımında ve mimarisinde babamın çok büyük bir payı var. Açılışına gelemedim o gün başka bir işim vardı. Daha sonra da olumlu şeyler duydum. Değişik yerlerden insanlar buraya geliyorlar. Bu nedenle hastaneye çok güvendim. Öner Bey ile de görüştük. Kendisi bana o kadar güzel anlatım diliyle anlattı ki, tüm kontrollerimi burada yaptırmaya karar verdim" dedi.

"Kasım ayında evleniyorum"

"Rutin kontrollerim var onun için buraya geldim" diyen Nez, "Onun dışında çok kısa bir zaman sonra evleniyorum onun için de biliyorsunuz bazı şeyler yapılması gerekiyor ve yapıyorum. Gayet sağlıklı ve iyiyim. Doktorlarımız her detayı inceliyorlar, bu nedenle de şanslıyım. Evlilik tarihi henüz belli değil ama Kasım ayında olacak. Hazırlıklarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Single veda değil, ben buradayım demek için olacak"

Kilo problemleri ile gündeme gelmesi ve 'yırtık kot modasını ben başlattım' açıklamasının anımsatılması üzerine Nez, "İçimden ne geliyorsa yaparım. Pek takmam, moda bana göre benim giydiğim benim yaptığımdır, insanların giydikleri ya da yaptıkları değildir. Yaptığımı da medya bunu takip edip haber yapıyor ve öne koyuyorsa ne mutlu bana ama daha çok işimle, en fazla kıyafetimle beni bir yerde görebilirsiniz. Moda ikonu falan değilim. Yakında single çalışmam var bunu da yeni yılda çıkaracağım. Çünkü ben burada evlenip İngiltere’de yaşayacağım ama bir ayağım burada olacak sürekli gidip geleceğim. İşlerime hem burada hem orada devam edeceğim. Single veda değil ben yine buradayım demek için olacak" diye konuştu.

"Pop müziği yapanlar geçici olarak kalırlar"

Parlayıp sönen isimlerle ilgili düşünceleri de sorulan Nez, "Bunu stratejik bir oyun olarak görüyorum. Popüler kültür dediğimiz şey geçici bir kültürdür. Pop müziği yapanlar geçici olarak kalırlar gibi geliyor bana. Zamanında ben de yaptım ama kalıcı olmanız için yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Karşı değilim ama şöyle bir şey var çok kısa zamanlarda çok ciddi yüksek rakamlara gidip çok yüksek kazançlar, bunlar bana biraz etik gelmiyor. Neden diye sorarsanız yıllarınızı vermişsiniz, çok ciddi beste yapıyorsunuz, müzisyenliğiniz var, sahneniz var her şeyiniz var, çok normal bir şekilde devam ederken birisi çıkıyor çok fazla takipçisi var diyelim ki sosyal medyada çok iyi bir yerde hemen onun üzerine gidiyoruz. Bunlara biraz karşıyım ama dinleyen var, takip eden var ki bu insanlar talep görüyor. Ama çok şanslıyım ki ben onlardan biri olmadım. Türkiye’de çok sevdim ve çok sevildim. 15 yıl geçti ve insanların sevgisi, konserlerimin dolu olması, çok fazla gündemde olmadan da çalışıyor olmam çok büyük bir mutluluk benim için" şeklinde konuştu.

"Kadınlara gösterilen şiddeti kınıyorum"

Sağlığın son derece önemli olduğunu da kaydeden Nez, "Şu anda hastanedeyim diye söylemiyorum ama sağlıklı olmak çok önemli. Kendimize bakmamız gerekiyor, özellikle bu dönemlerde. Gördüğümüz kadın cinayetleri olsun, kadınlara gösterilen şiddet ve her türlü şeyi kınıyorum. Buradan özellikle kadınlara susmamaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü hepimiz yolda yürürken bile her gün kim bilir kaç kez tacize uğruyoruz. Bunları her gün basında okuyoruz, görüyoruz. Lütfen özellikle ülkemizin erkeklerine de seslenmek istiyorum. Bunları okumak, görmek, böyle güzel ülkede yaşarken bunları okumak istemiyoruz, korkmak istemiyoruz. Acilde böyle insanlar da görmek istemiyorum, böyle kadınlar da görmek istemiyorum. Düşünün ki o sizin evladınız, sizin çocuğunuz, sizin anneniz, sizin kardeşiniz buna bir dur demek lazım bence" dedi.

Serdar Şahin