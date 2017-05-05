Nice Film Festivali’nde ’En İyi Erkek Oyuncu’ adayı oldu

Son günlerde yeteneği ile adından söz ettiren Alihan Aracı, Sefa karakterini canlandırdığı Suda Balık filmi ile Nice Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ülkemizi temsil ediyor. Bu kategoride birçok usta oyuncu ile yarışan Alihan Aracı, aynı zamanda 20 Mayıs tarihinde sahibini bulacak ödüle aday olan en genç erkek oyuncu olma özelliğini de taşıyor.

“OLMAMI ÇOK ÇALIŞARAK VE YÜREĞİMLE OYNAMIŞ OLMAMA BAĞLIYORUM”

Aracı, "Nice Uluslararası Film Festivali’nde aday olmamı çok çalışarak ve yüreğimle oynamış olmama bağlıyorum. Aynı zamanda Tülay Kocatürk gibi bir yönetmen, harika bir senaryo ve çok başarılı bir ekiple çalışmış olmak da çok önemli. Çünkü bu iş tam olarak bir ekip işi ve biz o sette harika bir ekiptik" dedi.

“ZOR VE AĞIR BİR ROLDÜ”

Aracı, film ve canlandırdığı karakterle ilgili olarak "Suda Balık filminin ismini söylerken bile heyecanlanıyorum. Senaryoyu ilk okuduğumda ‘Bu rolü ben oynamalıyım, Sefa adeta benim oynamam için yazılmış.’ dedim. Kafamdaki her sorunun yanıtını aldığım, çok iyi bir yönetmenle çalışmanın ayrıcalığını yaşadığım bir set oldu. Fakat bir o kadar da zor ve ağır bir roldü. Hem fiziksel hem de oyunculuk açısından çok zorlayıcıydı. Bu işin özelinde kendi adıma söyleyebileceğim şey, gerçekten yüreğimi koyarak oynadığım bir rol olması... Sefa ile çok fazla ortak noktamız var, belki de bu başarının altında yatan nedenlerden biri budur: Ne olursa olsun vazgeçmemek, çalışkan olmak, ailesine ve sevdiklerine büyük önem vermek" şeklinde konuştu.

Alihan Aracı’nın başrolünde yer aldığı Suda Balık filmi, Fransa’da gerçekleştirilen Nice Uluslararası Film Festivali’nde ’En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinin yanı sıra ’En İyi Yönetmen’, ’En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ve ’En İyi Müzik’ kategorileri de olmak üzere toplam 4 dalda aday gösterildi.