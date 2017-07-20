Nigar Yıldırım, "Sektörde güvenilir ve kalitenin simgesi olmayı hedefliyoruz"

AksuVital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, İbn-i Sina geleneğini modern yaklaşımlarla bütünleyerek yüksek kaliteli ürünler üreterek sektöründe güvenilir ve kalitenin simgesi olmayı hedeflediklerini açıkladı. Oluşturduğu markaları ve yapmış olduğu çalışmalarıyla birçok ödül aldıklarının altını çizen Yıldırım, "1989 yılında bal üretimi ile sektöre adım atan AksuVital Doğal Ürünler A.Ş., binlerce yıllık apiterapi, fitoterapi ve aromaterapi uygulamalarını çalışmalarına katarak deneyimli uzman kadrosuyla, hijyenik ve modern tesislerinde, ilgili mevzuatlar çerçevesinde Helal, GMP, ISO 22000:2005 ve ISO 9001: 2008 standartlarına göre üretim yapmaktadır. Üretici firma olmanın yanında tedarikçi firma olmayı da başarmıştır. Çeyrek yüzyıla aşkındır sektöründe ilk üretici bir firma olmakla kalmayıp geniş ürün yelpazesiyle de tek olmayı başaran vizyonuna sadık kalarak bitmeyen bir azim ve kararlılıkla sektörde lokomotif görevi üstlenen üretici firma olmayı başarmıştır” dedi.

İhracat ağlarıyla dünya markası olmak istediklerini söyleyen Yıldırım, "AksuVital, Shiffa Home, Softem, Avicenna ve Natural Hekimce markaları ile ürünlerini aktar, eczane ve market kanallarında tüketiciye sunmaktadır. Bununla birlikte ihracat faaliyetlerimizi her geçen yıl yüzde 20-25 oranında arttırarak Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine uzanan ihracat ağıyla AksuVital, dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir" diye konuştu.

Sektördeki güçlü üretici ünvanını kazanmalarının geniş ürün yelpazelerine sahip olmalarının bir sonucu olduğunun da altını çizen Yıldırım, “AksuVital'de yaklaşık bin 167 adet farklı barkodlu ürün üretmektedir. Geniş bir ürün gamına sahip olan tablet, hardjel ve softjel kapsül, şurup, süspansiyon, damla, toz gibi farmasötik formlarda gıda takviyesi üretmektedir. Ayrıca bal, pekmez, ballı karışım macunlar, bitki karışımlı tozlar, öğütülmüş ürünler, ekstraktlı ve aromatik sular, sirkeler, ekstraktlı şuruplar ile de sektörde güçlü bir üretici konumundadır. Laboratuvarımızda süreç içerisinde ihtiyaç duyulan bütün hammadde ve son ürün analizlerinin yapılabilmesi için gerekli HPLC, GC-MS, atomik absorpsiyon vb. teknik donanıma sahiptir. Yılda ortalama 15 bin 20 bin civarında analiz yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Çeşitli kurumlarla yaptıkları projelerin önemine dikkat çeken Yıldırım, “Türkiye’de bilimin öncüsü TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi vb. üniversiteler ve çeşitli kurumlar ile başarılı projelerimiz var. Ar-Ge TÜBİTAK ve/veya KOSGEB ile Tablet Çay Projesi, Meybal Projesi, Diyabetik Pekmez, Balın raf ömrünü uzatacak ultrasonik dalga işleme teknolojisi geliştirme, Enzimatik soğuk sıkma yöntemi ile bitkisel yağ eldesi veriminin arttırılması vb. projelerimizden bazılarıdır" şeklinde konuştu.