Niğde Belediye Başkanı Özkan vatandaşı dinliyor

Belediye Başkanı Rifat Özkan her mahalleye eşit hizmeti götürmek ve vatandaşın isteklerini dinlemek için her fırsatta vatandaşla bir araya geliyor. Bu doğrultuda İlhanlı ve Nar Mahallesi’ne giderek mahalle muhtarları ve vatandaşla buluşan Belediye Başkanı Rifat Özkan mahallenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinledi.

Çözüm üretme noktasında anında ilgili birimlere talimat veren Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Niğdeli hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya gelmeyi, beklentilerini dinlemeyi çok önemsiyoruz. Vatandaşımızın bizden taleplerini dinlemeye onların sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın mahallelerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirten Nar Mahallesi Muhtarı Yakup Bostan da Başkan Özkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.