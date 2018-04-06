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Niğde-Bor Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi belli oldu

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışı için bugün ihale yapıldı. İhalenin açık artırma bölümünde Doğuş Çay ile Kayseri Şeker yarıştı. En yüksek teklifi 336 milyon lirayla Doğuş Çay verdi.

Niğde-Bor Şeker Fabrikasının yeni sahibi belli oldu

06 Nisan 2018 17:44

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) ihale yapıldı. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüzünler Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ- Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. İhalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından açıklanacak.  

Etiketler: Niğde Bor Şeker Fabrikası

 

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