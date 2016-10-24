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Niğde Osmanlı Ocakları açıldı

Osmanlı Ocakları'nın 76'ncı il teşkilatını Niğde'de açtı.


24 Ekim 2016 11:24

Osmanlı Ocakları 76'ncı il teşkilatını Niğde'de açtı. Açılışa, Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Uluslararası Teşkilat Başkanı Hayrullah Beyazıt, Türkiye Başkanı İsmail Çoşgun, Niğde il teşkilatı, siyasi parti temsilcileri ve Niğdeli vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta Uluslararası Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat konuşmasında, "Bir mıh bir nalı; bir nal bir atı; bir at bir komutanı; bir komutan bir orduyu; bir ordu bir ülkeyi kurtarır. Bu topraklar, Ömer Halisdemir gibi bir komutan yetiştirdi. O komutan da bir orduyu kurtarabilecek erdemi gösterdi. İnanıyorum ki bu erdem, burada bulunan herkeste mevcut. Biz, Osmanlı Ocakları olarak yeni Ömer Halisdemirler yetişmesi için mücadele edeceğiz. Biz partiler üstü bir oluşumuz. Her partiye eşit mesafedeyiz. Bu şuurla da hareket ederek teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Niğde il teşkilatımıza bundan sonra yapacakları işlerde başarılar diliyor ve muvaffakiyetler arzu ediyorum” dedi.
 

Etiketler: Niğde Osmanlı Ocakları


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