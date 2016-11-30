Edinilen bilgiye göre ilk olay Niğde merkez İlhanlı mahallesinde meydana geldi. Çocuk odasında uyuyan E.Ö. (9) ve K.Ö. (16) kardeşler sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Niğde Çocuk Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Diğer bir olay ise Şahinali mahallesinde meydana geldi. Gece evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen iki kardeş K.I. (12) ve E.I. (14) Niğde Devlet hastanesine kaldırıldı. Her iki zehirlenmede tedavi altına alınan 4 çocuğun hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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