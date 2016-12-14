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Niğde’de 60 kişi sobadan zehirlendi

Niğde’de gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okullar 2 gün süreyle tatil edilirken, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 60 kişi zehirlendi.


14 Aralık 2016 12:47

Zehirlenenlerden 14’ü Niğde Çocuk Hastanesi’ne tedaviye alınırken, 46 kişi ise Niğde Devlet Hastanesi ve İlçe Hastanelerinde tedavi altına alındı. Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, hastanelere başvuran vatandaşların bir çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Gece başlayan tipi nedeniyle birçok yerde hasarlar meydana gelirken, Niğde Belediyesi kar temizleme ekipleri gece boyunca yolları solüsyonla temizledi. Ekipler çarşı içerisinde kaldırımları ATV aracına bağladıkları tankerle solüsyon dökerek temizliyorlar. Niğde’de berber esnafı Yasin Çeviker beklenen kar yağışının geldiğini ve havanın soğumasıyla vatandaşların yollarda dikkatli olmalarını istedi. 

Mücahit Bilgi - Yasin Esen

Etiketler: Niğde, zehirlenme


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