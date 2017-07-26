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Niğde’de av silahları satan kişi vuruldu; 1 yaralı

Niğde’de av silahları satan bir kişi, dükkanında vurularak yaralandı.

Niğdede av silahları satan kişi vuruldu; 1 yaralı

26 Temmuz 2017 08:33

Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında Niğde Merkez El Hacı Mahmut Caddesi Sırali Mahallesi, Paşa sokakta bulunan bir av silahları satan bayiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dükkana gelen kimliği belirsiz kişi T.U’nun dükkanında oturduğu esnada ateş etti. Ateş edilen kurşunlardan bir kaçı T.U.’nun koltuk altına isabet etti. T.U. dükkanında içerisinde kanlar içerisinde kalırken kendisini kapının önüne zor attı. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyması üzerine T.U.’nun kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri T.U’yu ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırması Acil Servisine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri T.U.’yu yaralayan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulanan Polis olay yeri inceleme ekipleri görüntü almaya çalışan gazeteciye tepki gösterdi. Gazeteci ise olay yerine şerit çekmelerini söylemesi üzerine polis ekipleri şerit çekti.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. 

Mücahit Bilgi

Etiketler: av silahı, Niğde


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