Bahçelerin doludan dolayı zarar gördüğünü ve elma fiyatlarının da düştüğünü söyleyen çiftçilerden Feridun Bağcı, "Bu sene elmalarımız dolu vurdu. Elmalarımızı yarı yarıya atıyoruz. Geçen yıl meyve suyu fabrikaları 30 kuruştan alırken bu sene 10 kuruşan alıyor. Benim yaklaşık 13 dönüm elma bahçem var buradaki elmalarımın yarısını attım. Hale bu sene 210 kasa elma verebildim. Afetten destek alamıyoruz. Dolu vurduğu için TARSİM kapsamına giriyor dediler. Biz de TARSİM kapsamında sigortalatma yapamadığımız için destek alamadık. Şu anda elmanın en iyisi 70 kuruş, meyve suyu fabrikaları ise 10 kuruşa alıyorlar. Masrafımız biraz daha arttı. Damlama sulama sistemine geçilince 10 günden 10 güne sulayabiliyoruz. Diğer salma sulama sisteminde 18 gün de bir suluyorduk ama tam suluyorduk. Girdilerimiz arttı ama karımız yok. Dolu vuran elmaları yarı yarıya attık’’ dedi

Elmaların ziyan olduğunu ve elmacılığın bittiğini dile getiren üretici Muharrem Yılmaz da, "Elmalarımız yüzde doksan beşi ziyan oldu. Elmanın yüzde beşi iyi halde. Çiftçi bitik. Ben sekiz bin liralık su akıtıyorum sattığım elma 10 bin liralık 4 bin lirasını da işçiye veriyorum. Benim 20 dönümlük bahçeme 160 lira tarla desteği alıyorum bunun 40 lirasını Ziraat Odasına veriyorum 30 lirasını da Tarım İl Müdürlüğüne veriyorum. Geçen sene don oldu köyde 32 kişi destek aldı bunların 27’si emekli 5’i emekli değil. Yapılan yardımı da devlet memurları aldı. Umduğumuzu bulamıyoruz. Damlama sistemine geçildi elma ağaçlarımız damla sisteminden randıman almıyor. Elmayı 70 kuruşa veriyorum. Benim bahçede 60 ton elmadan sağlam 10 ton elma çıkıyor. Aldığım para sulaması ile işçisini kurtarmıyor.’’ dedi.

‘‘Damla sisteminden elma üreticisi memnun değil’’

Niğde merkeze bağlı Sazlıca Kasabasında elmacılıkla uğraşan ve geçimini elma üretimiyle sağlayan Ali Gürbüz de şikayetini şöyle dile getirdi:

"Hasadımız başladı elmalarımız da hiç fayda yok işçilerin parasını da çıkarmaz. Zaten işçinin günlüğü 60 lira o parayı bile zor ödüyoruz. Elmalara dibine döküldü bir de dolu vurdu. Meyve suyu fabrikaları 10 kuruştan alıyorlar topladığına değmez. Elmalar dibine dökülse daha iyi olacak ama vicdanımız el vermiyor. Bir de bahçelerimize damlama sistemi yaptılar. Memnun değiliz ağaçlarımız suyunu tamamen almıyor. Bahçelerimiz kuruyor. Bolca suyumuz varken çiftçiler olarak susuzluk çekiyoruz. Ağaçlarımız hep yanıyor.’’

Mücahit Bilgi - Yasin Esen



