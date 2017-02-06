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Niğde’de esrarengiz köpük

Niğde’nin Bor ilçesinde Akkaya Barajından gelen suyun aktığı kanallardan köpük fışkırdı.

Niğdede esrarengiz köpük

06 Şubat 2017 16:21
Niğde’de esrarengiz köpük - Tıkla İzle

Pazar günü akşam saatlerinde başlayan köpük istilası kısa zamanda yolları kapattı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yolların köpükler tarafından kapandığını görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bor Belediyesi İtfaiye ekipleri Akkaya Barajından geldiği iddia edilen köpükleri olay yerine geldikten sonra temizledi. Köpüklerle kaplanan bölge temizlense de kısa bir süre sonra yine aynı manzarayla karşılaşıldı. Köpüklerin yolları kapattığını gören bazı vatandaşlar adeta isyan etti.

"BIKTIK ARTIK"

İlçe merkezinden geçen dere yatağında biriken, suyun geçtiği kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpük, evlerin önlerini, yolları ve bazı araçları kapladı. Bu tür olayların sık sık yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin Akkaya Barajından gelen kötü kokuya çözüm bulmaları gerektiğini istedi. Vatandaşlar, Akkaya Barajı etrafında kokudan dolaşılamadığı gibi, barajın Bor İlçesine akan sulama kanalında ise metrelerce büyüklükte köpükler oluştuğu görüldü. Barajdan akan köpüklü su ile Bor İlçesinde tarım alanları sulanıyor. Borlu ve Niğdeliler büyük bir sağlık tehdidi altında olduklarına söylen vatandaşlar yetkililerden bu köpük olayına ve bu kokuya çözüm bulmasını istedi. Vatandaşlar, "Yıllardır oluşan bu köpüklerden ve bundan kaynaklanan kokudan bıktık artık. Evlerimizden dışarı çıkamaz hale geldik. Evlerimizin içine kadar bu koku yayıldı. Bir an önce bu duruma çare bulunmasını gerekiyor" diye konuştu.

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tahlil yapmak için köpükten numune alarak çalışma başlattı.

(Yasin Esen /İHA)

Etiketler: Köpük


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