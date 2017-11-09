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Niğde’de feci kaza: 7 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Niğdede feci kaza: 7 yaralı

09 Kasım 2017 22:43

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Bor yolu Sarı köprü yakınlarında meydana geldi. Hakan B. yönetimindeki 51 BA 390 plakalı otomobil, Hüsametettin E. yönetimindeki 68 BM 706 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobilde yaklaşık 50 metre savruldu. Savrulmanın etkisi ile 51 BA 390 plakalı otomobil takla atarken 68 BM 706 plakalı otomobil yaya yoluna uçtu. Kaza yapan her iki otomobilde hurdaya dönerken kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine çok sayıda polis 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hakan B., İbrahim B., Hüseyin Y., Oğuzhan B., Hüsamettin E., Emre E. ve Recep E. 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ise otomobiller de meydana gelecek yangın riskine karşı önlem aldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Mücahit Bilgi
 

Etiketler: kaza, Niğde

 

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