Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ‘’ 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede KHK/667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasının ardından ilimizde yapılan çalışmalar sonucunda 27 Eylül 2016 tarihi itibariyle; toplam 289 personel görevden uzaklaştırılmıştır.

İl Genelinde 78 Milli Eğitim personeli, 70 Emniyet personeli, 14 Adliye personeli, 1 Vali Yardımcısı, 15 Kamu Görevlisi, 4 Akademisyen, 5 Asker, 8 Sağlık personeli, 1 Defterdarlık personeli ve 52 sivil olmak üzere toplam 248 kişi tutuklanmıştır. 01 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 402 personel (1 Valilik personeli, 23 Ömer Halisdemir Üniversitesi personeli, 259 Milli Eğitim personeli, 2 SGK personeli, 1 Çalışma ve İş Kurumu personeli, 5 Müftülük personeli, 1 Patates Araştırma Enstitüsü personeli, 40 Sağlık personeli, 2 Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeli,1 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, 58 Emniyet Personeli,1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, 1 Jandarma personeli, 4 Defterdarlık personeli, 2 Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, 1 KYK personeli) kamu görevinden çıkarılmıştır." denildi.

