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Niğde’de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 16 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

Niğdede FETÖ sanıklarına hapis cezası

01 Ağustos 2017 18:05

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla haklarında dava açılan 16 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.D., M.M.G., B.C.Y., A.L., M.S, M.D., M.D., A.G., A.Ö., F.A., E.U., M.Y., B.G., S.B., M.T.G., ve M.T. ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, M.D., B.C.Y.ve A.L.'ye 6 yıl 3'er ay, M.M.G.'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
B.C.Y.ve A.L.'nin tutukluluk hallerinin devamına, M.D. ve M.M.G’nin ise tahliyesine karar verildi.
Diğer 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı başka bir tarihe erteledi. 

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