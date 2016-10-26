Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “15.07.2016 tarihinde bazı İllerimizde kanunsuz bir takım darbe teşebbüsü ve bağlantılı terör olaylarının meydana gelmesi üzerine Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun çeşitli katmanlarında bulunan üyeleri ile ilgili yürütülen çalışmalar İlimizde kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede KHK/667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanmasının ardından ilimizde yapılan çalışmalar sonucunda 26 Ekim 2016 tarihi itibariyle; toplam 360 personel görevden uzaklaştırılmıştır. İl Genelinde toplam 251 kişi (78 Milli Eğitim personeli, 71 Emniyet personeli, 14 Adliye personeli, 1 Vali Yardımcısı, 17 Kamu Görevlisi, 4 Akademisyen, 5 Asker, 8 Sağlık personeli, 1 Defterdarlık personeli, 52 sivil) tutuklanmıştır. 01 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 402 personel (1 Valilik personeli, 23 Ömer Halisdemir Üniversitesi personeli, 259 Milli Eğitim personeli, 2 SGK personeli, 1 Çalışma ve İş Kurumu personeli, 5 Müftülük personeli, 1 Patates Araştırma Enstitüsü personeli, 40 Sağlık personeli, 2 Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü personeli,1 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, 58 Emniyet Personeli, 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, 1 Jandarma personeli, 4 Defterdarlık personeli, 2 Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, 1 KYK personeli) kamu görevinden çıkarılmıştır. İlimizde; 5 özel okul, 5 özel öğrenci yurdu, 3 özel öğretim kursu, 5 sendika il temsilciliği, 1 dernek, 1 gazete ve 1 radyo olmak üzere toplam 21 kurum kapatılmış ve hazineye devredilmiş olup; daha önceden kapatılan 4 dershanenin de malvarlıkları hazineye devredilmiştir. Ayrıca; 1 öğrenci yurdu inşaatı hazine adına tescil edilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 1 öğrenci yurdu inşaatı da hazine adına tescil edilerek Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir. İl OHAL Bürosu Başkanlığı kararına göre 1 derneğin faaliyeti, Bor İlçe OHAL Bürosu Başkanlığı kararına göre de 1 derneğin faaliyeti durdurulmuştur. İl genelinde OHAL kapsamında taşınmaz devrini önlemek amacıyla 1111 kişi için önlem alınmış olup; ayrıca Maliye Hazinesine 37 taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 taşınmazın devri gerçekleşmiştir. Mahkemelerce İhtiyati tedbir konularak 1982 taşınmazın devri engellenmiş ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce de 412 taşınmaz kısıtlanmıştır. Tapu ve Kadastro verilerine göre Maliye Hazinesine devri gerçekleştiren taşınmazın yaklaşık değeri ise 32.555.000,00 TL’dir. Ayrıca; Bor İlçesinde bulunan 1 adet tarım ve hayvancılık tesisinin mülkiyeti 343 adet büyükbaş hayvanla birlikte hazineye devredilmiştir." ifadelerine yer verildi.