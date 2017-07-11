Niğde'de FETÖ’den 6 kişi tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla ByLock kullanıcılarına yönelik geçtiğimiz günlerde Niğde merkezli Kayseri, Adana, Bolu, Mersin, İstanbul, Muş, Ankara, Hakkari, Yozgat, Kırşehir illerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Esra A., Bülent G., Hakan S., Halit P., Mehmet K. ve Fatih İ. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sümeyye G., F. Alptekin Ö., Gamze Y., Ali B., Zehra B., Mustafa D. ve Şevki Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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