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Niğde'de FETÖ’den 6 kişi tutuklandı

Niğde'de geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Niğdede FETÖden 6 kişi tutuklandı

11 Temmuz 2017 19:48

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla ByLock kullanıcılarına yönelik geçtiğimiz günlerde Niğde merkezli Kayseri, Adana, Bolu, Mersin, İstanbul, Muş, Ankara, Hakkari, Yozgat, Kırşehir illerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Esra A., Bülent G., Hakan S., Halit P., Mehmet K. ve Fatih İ. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sümeyye G., F. Alptekin Ö., Gamze Y., Ali B., Zehra B., Mustafa D. ve Şevki Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  

Mücahit Bilgi
 

Etiketler: fetö, Niğde, tutuklama


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