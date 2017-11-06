Niğde'de FETÖ'den bir tutuklama daha!

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün il yapılanmasında sözde "büyük bölge sorumlusu" olduğu, askeri öğrencilerden sorumlu bulunduğu, yurt dışı gezileri organize ettiği, iki ByLock hesabı kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eyüp E, Konya'daki gaybubet evinde gözaltına alındı.

Niğde’ye getirilen "Akif" kod adlı Eyüp E., Niğde Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Eyüp E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.