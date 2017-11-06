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Niğde'de FETÖ'den bir tutuklama daha!

Konya’da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Niğde büyük bölge sorumlusu" olduğu ileri sürülen Eyüp E. Niğde’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğdede FETÖden bir tutuklama daha!

06 Kasım 2017 14:31

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün il yapılanmasında sözde "büyük bölge sorumlusu" olduğu, askeri öğrencilerden sorumlu bulunduğu, yurt dışı gezileri organize ettiği, iki ByLock hesabı kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eyüp E, Konya'daki gaybubet evinde gözaltına alındı.

Niğde’ye getirilen "Akif" kod adlı Eyüp E., Niğde Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Eyüp E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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