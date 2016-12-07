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Niğde'de havuz inşaatı çöktü: 3 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yüzme havuzu inşaatında beton atıldığı anda kalıbın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Niğdede havuz inşaatı çöktü: 3 yaralı

07 Aralık 2016 18:22
Niğde'de havuz inşaatı çöktü: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyünde meydana geldi. Bir otele ait olimpik yüzme havuzu inşaatında beton atılırken çökme yaşandı. Havuz içerisinde çalışan 3 işçinin kalıpların altında kalması sonucu olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Göçük altından çıkarılan Hüseyin K. (29), Teyfik K. (46) ve Ramazan O. (41), 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinden sonra ilk önce Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ardından Niğde Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Mücahit Bilgi - Yasin Esen
 

Etiketler: havuz inşaatı, Niğde


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