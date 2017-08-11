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Niğde’de ‘Hero’ tişörtü giyen genç gözaltına alındı

Niğde’de ‘kahraman’ anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giyen 17 yaşındaki genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Niğdede Hero tişörtü giyen genç gözaltına alındı

11 Ağustos 2017 15:48

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık eski Astsubay Gökhan Güçlü’nün Türkçe ’kahraman’ anlamına gelen ’Hero’ tişörtü ile gelmesi sonrası Adalet Bakanlığı, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelge ile "FETÖ" ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasını istemişti. Bugün Niğde merkezde bir PTT şubesine ’Hero’ yazılı tişörtle gelen 17 yaşındaki R.Ö., ihbar üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen R.Ö., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Yasin Esen 


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