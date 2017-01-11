Niğde’nin Ulukışla ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi kazaya neden oldu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen Bilgilere göre kaza Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyü, Kalederesi mevki E-90 kara yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinden Adana istikametine giden, sürücüsü öğrenilemeyen 34 AJ 9407 plakalı otomobil yoldaki gizli buzlanma yüzünden kayarak Adana istikametinden Aksaray istikametine giden TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören köydeki vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahale ettikten sonra yaralıyı Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazadan dolayı kapanan karayolu bir süre sonra trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Mücahit Bilgi