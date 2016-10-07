Edinilen bilgilere göre kaza, Niğde-Kayseri yolu Aktaş mevkinde meydana geldi. B.A.G. (26) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde bulunan sürücü B.A.G. ve Ö.F. (22) yaralanırken D.S. ise otomobilden dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri B.A.G. ve Ö.F.'yi Niğde Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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