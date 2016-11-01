Edinilen bilgiye göre, Bor-Kızılca yolunun 8. kilometresinde bulunan Halil Tuğral'a ait mezbahada iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. İçeride bulunan gece bekçileri, duydukları ses üzerine mezbahaya hırsız girdiğini düşünerek jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışanları dışarıya çıkararak itfaiyeyi çağırdı. Niğde ve Bor'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerien ambulans, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 milyon liralık hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Bor Kaymakamı Abdullah Küçük incelemelerde bulundu.

Yasin Esen

