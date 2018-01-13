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Niğde'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı | Niğde'de kaza | Niğde haberleri

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Niğdede otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı | Niğdede kaza | Niğde haberleri

13 Ocak 2018 22:40

Edinilen bilgiye göre kaza, Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 ACR 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Bünyamin K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan Recep C., Emrah S. (29) ve Savaş C. (49) AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Durumları ağır olan yaralılardan Recep C. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Emrah S. ve Savaş C.'nin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Hüseyin Özdere

 

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