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Niğde’de sahte dolar bozduran Suriyeli 3 şahıs yakalandı

Niğde’de esnafa sahte 100 dolar bozduran 3 Suriyeli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 100’er dolar olmak üzere sahte olduğu belirtilen 2 bin 700 ABD doları ele geçirildi.

Niğdede sahte dolar bozduran Suriyeli 3 şahıs yakalandı

17 Ocak 2017 09:50

Bor ilçesi Cumhuriyet mahallesindeki Suriyeli bakkal Muharrab Al M.'nın bakkalına giden Suriyeli 3 şahıs dolar bozdurmak istediklerini söyledi. Şahıslar ellerinde bulunan 100 doları Türk lirası olarak bozdurdu. Daha sonra esnaf doları Kuyumcuya bozdurmak istedi ancak kuyumcu doların sahte olduğunu söylemesi üzerine Muharrab Al M., esnaf polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şahısların gittiği 33 EBS 68 plakalı otomobili MOBESE’den takip ederek Niğde merkeze geldiğini tespit etmesi üzerine ekipler alarma geçti. Niğde Emniyet Müdürlüğü güven timi ve Hırsızlık büro amirliği ekipleri Niğde’de kuyumcular caddesinde durdurulan araçta bulunan Suriyeli oldukları belirlenen Abdulkadir H., Fatin N., ve Abdullah N.’yi göz altına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

Yasin Esen

Etiketler: Niğde, sahte dolar


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